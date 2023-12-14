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Kalavaç bir çınarını daha kaybetti

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Kalavaç bir çınarını daha kaybetti
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Mesarya bölgesinin Beşparmak dağları eteklerindeki küçük köylerimizden Kalavaç bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Kalavaç köyünün çınarlarından, sevilen sayılan isim Esat Güçlüel dün hayatını kaybetti. Güçlüel'in vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Esat Güçlüel’in cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakip Kalavaç Kabristanlığı’nda defnedildi.
 
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