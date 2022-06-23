Kalavaç bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin küçük köylerinden Kalavaç köyü bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Kalavaç köyünün sevilen, sayılan simalarından olan Seniha Karasoy hayata gözlerini yumdu.

Karasoy, bugün öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına müteakip Kalavaç köyü Mezarlığı’na defnedildi.



