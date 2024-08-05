Kabadayılar sevenlerini üzdü

Mağusa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Tatlısu doğumlu olup uzun yıllardan beridir Mağusa’da yaşamını sürdüren Olkan Kabadayılar bugün vefat etti.

Kabadayıların vefatı başta aile ve dostlarını yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Mağusa’da Lala Mustafa Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mağusa Mezarlığı’na defnedilecek.

