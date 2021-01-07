Kaaoğlanoğlu sakini Altan Gürtunca hayatını kaybetti

Aslen Larnakalı olup, uzun yıllardır Karaoğlanoğlu’nda yaşayan Altan Gürtunca hayatını kaybetti.

Bugün yaşamını yitiren Altan Gürtunca, iki çocuk annesi ve dört torun sahibiydi. Gürtunca yarın Karaoğlanoğlu Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.

Gürtunca’nın vefatı ailesi ve sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.

