İzci örgütü yasta

Kıbrıs Türk İzci Örgütü Başkanlığı yapan ve Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nde de hizmetleri bulunan Güner Necat bugün hayatını kaybetti.

İzci Örgütü kurucularından olan Güner Necat'ın vefatı üzüntüyle karşılandı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, hayatını kaybeden Güner Necat için taziye mesajı yayımladı.

Sucuoğlu mesajında, “Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği onurlu yaşam mücadelesinin simgeleşmiş isimlerinden, müstesna hanımefendi Güner Necat'ın vefatından duyduğum derin üzüntüyü vurgulamak istiyorum” dedi.

Sucuoğlu, milli mücadeleye cephede, mevzide çarpışan mücahitlerimiz gibi, toplum örgütlenmesinde güçlü kadın ve önderlik potansiyeli ile öne çıkan Güner Necat’ın i̇zcilik faaliyetlerini de ülkeye getiren ilk isimlerden biri olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nde de hizmetleriyle adından söz ettiren Güner Necat’ın, Kıbrıs Türk tarihinde unutulmaz isimlerden birisi olarak daima hatırlanacağını vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, Necat’a Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı diledi.