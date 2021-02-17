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İstanbul'dan acı haber

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İstanbul'da yaşayan 49 yaşındaki Kıbrıslı Türk Doktor Halil Onalt, korona virüs nedeniyle yaşama veda etti

İstanbul'dan acı haber
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Kovid-19, bir Kıbrıslı Türkü daha aramızdan aldı.
İstanbul'da yaşayan 49 yaşındaki Kıbrıslı Türk Doktor Halil Onalt, korona virüs nedeniyle dün hayatını kaybetti. 
Aslen Limasol'a bağlı Pendagomo'lu olan ve 1990 yılında eğitim için gittiği İstanbul'da hayatını sürdüren aile hekimi Dr. Halil Onalt ve eşi, 20 Ocak'ta Covid -19'a yakalanmışlardı.
Eşi Ayşen Onalt taburcu olurken, Dr. Halil Onalt ise 25 Ocak tarihinden beridir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Doktor Halil Onalt yoğun bakımdaki hayat mücadelesini kaybetti. 
İki çocuk babası olan Dr. Halil Onalt, 1972 yılında Limasol'un Pendağomu köyünde doğmuş 1974 sonrası Dikmen'e göç etmişti.
Türk Maarif Koleji mezunu olan Halil Onalt’ın ölüm haberi, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
 
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