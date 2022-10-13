İskele’ye ateş düştü

İskele’de 19 yaşındaki abisinin kullandığı aracın kaza yapmasıyla ağır yaralanan ve 20 gündür yoğun bakımda bulunan 12 yaşındaki Arda Okur yaşam mücadelesini kaybetti

İskele’de Sınırüstü köyü girişinde 22 Eylül’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 12 yaşındaki Arda Okur yaşam mücadelesini kaybetti.20 gündür Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören Okur, hayata tutunamadı.İskele’nin sevilen ailesi Emine-Kadir Okur çiftinin biricik oğulları Arda’nın çocuk yaşta trafiğe kurban gitmesi, bölgeyi yasa boğdu.Okur, dün ikindi namazı sonrasında Boğaziçi Mezarlığı’na defnedildi.Kaza, İskele’de Sınırüstü köyü girişinde 22 Eylül’de öğle saatlerinde 19 yaşındaki Eren Okur’un, kardeşi Arda’yı okuldan alıp Boğaziçi’nde bulunan evlerine götürdüğü sırada meydana gelmişti.İskele-Lefkoşa anayolunda faaliyet gösteren Tatlı Market önlerinde Eren Okur, yönetimindeki FU 355 plakalı araçla Ercan istikametine doğru seyrederken, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, o esnada Sınırüstü kavşağında anayola çıkmak için bekleyen 46 yaşındaki Zeynel Abidin Yılmaz yönetimindeki GY 176 plakalı kamyona çarpmıştı.Kaza sonucu yaralanan FU 355 plakalı araç sürücüsü Eren Okur ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Arda Okur kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Eren Okur “sağ kolunda kırık” teşhisiyle müşahede altına alınmıştı.Arda Okur ise yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti.20 gündür tedavi gören Okur, yaşam mücadelesini kaybetti.