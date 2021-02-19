İskelelileri üzen ölüm

İskele'nin sevilen ailelerinden olan Giritli ailesinin acı günü.
Aslen Larnaka doğumlu olup uzun yıllardan beridir İngiltere'de yaşayan Hüseyin Giritli bu sabah vefat etti.
1974 sonrası İskele'ye göç eden Giritli ailesinin sevilen ismi daha sonra İngiltere'ye giderek yaşamını orada sürdürmekteydi.
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