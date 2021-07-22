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İskele 'Zekai' dayısına ağlıyor

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İskele 'Zekai' dayısına ağlıyor
Aslen Larnakalı olan ve İskele'de yaşamını sürdüren sevilen sima Zekai Cemal Gece yaşamını yitirdi.
Uzun yıllar gerek Larnaka'dan Lefkoşa'ya gerekse İskele'den Lefkoşa'ya yolcu taşıyan ve İskele'nin 'Zekai dayısı bu sabah hayatını kaybetti.
Gece Otobüsleri Sirketi'nin kurucusu olan Zekai Gece bugün ikindi namazına müteakip İskele Kabristanlığı'na defnedilecek.
Geçtiğimiz yıl ilk pandemi döneminin son hastası olarak hastaneden taburcu edilen Zekai Gece'nin vefatı İskele başta olmak üzere ülkede üzüntüyle karşılandı.
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