İskele'yi yasa boğan ölüm

İskele bölgesi genç yaşta hayatını kaybeden Aytül Tülay Üçerler'e ağlıyor.

İskele Belediyesi personeli İbrahim Bayramoğlu'nun yengesi olan Üçerler, uzun zamandır mücadele ettiği kanserle savaşı dün gece hayatını kaybettiği bildirildi.

Aslen Makedon kökenli olan Aytül Tülay Üçerler bir kız çocuğu annesiydi.

