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İskele yasta

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İskele yasta
İskele ve bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Larnaka'ya bağlı Civisil doğumlu olan ve 1974sonrası İskelenin Bahçeler köyünde yaşamını sürdüren Ahmet Çırakoğlu dün gece yaşamını yitirdi.
İskele ve bölgesinde güleryüzü ve yardımseverliği ile bilinen Çırakoğlu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Ahmet Çırakoğlu bugün öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip İskele Mezarlığına defnedilecek.
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