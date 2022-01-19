İskele Şenay ablasına ağlıyor

İskele sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
İskele Belediyesi personeli Bayram Manioğluları’nın da annesi olan Şenay Manioğluları hayata gözlerini yumdu.
Manioğluları yarın öğle namazına müteakip düzenlenecek cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığı’na defnedilecek.
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