İskele, Nilgün ablasına ağlıyor

İskele sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Çınarlılı olup, Londra’da doğan ve uzun bir süreden beridir İskele’de ikamet eden Nilgün Mustafa Fidalar bugün hayata gözlerini yumdu.

Merhumenin cenazesi yarın İskele Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığı’nda defnedilecek.

