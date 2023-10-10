banner913
banner932
Bilanço ağırlaşıyor
Bilanço ağırlaşıyor
17 0
Pile yolu için uzlaşı
Pile yolu için uzlaşı
10 0
 
Toydemir ailesi kefaletle serbest
Toydemir ailesi kefaletle serbest
32 0
Göçmenköy, GG’nin havasını söndürdü
Göçmenköy, GG’nin havasını söndürdü
35 0
Ortadoğu kan gölü
Ortadoğu kan gölü
20 0
Mormenekşe, uzatmalarda kazandı
Mormenekşe, uzatmalarda kazandı
81 0
Meksika'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem
Meksika'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem
24 0
banner964

İskele, Mahmut dayısına ağlıyor

banner476

banner974
İskele, Mahmut dayısına ağlıyor
banner971
İskele sakinlerinden ve çevresince sevilen, sayılan kişilerden olan Mahmut Özkol dün vefat etti.
İskele’nin Mahmut dayısı olarak bilinen Özkol’un vefatı başta ailesi olmak üzere İskele bölgesini üzüntüye boğdu.
Özkol, bugün kılınacak öğle namazına müteakip İskele Kabristanlığı’nda defnedilecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.