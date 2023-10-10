İskele, Mahmut dayısına ağlıyor

İskele sakinlerinden ve çevresince sevilen, sayılan kişilerden olan Mahmut Özkol dün vefat etti.

İskele’nin Mahmut dayısı olarak bilinen Özkol’un vefatı başta ailesi olmak üzere İskele bölgesini üzüntüye boğdu.

Özkol, bugün kılınacak öğle namazına müteakip İskele Kabristanlığı’nda defnedilecek.

