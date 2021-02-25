İskele, Fatma ablasına ağlıyor

İskele bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İskele Belediyesi'ne bağlı Yuvam Anakucağı kreşi eski çalışanlarından olan Fatma Karakaş hayatını kaybetti. Bir süreden beridir kanser tedavisi görmekte olan Karakaş dün sabah yaşamını yitirdi.

İskele Trabzonspor Kulübü kurucu üyesi Osman Karakaş’ın eşi ve İskele Belediyesi personeli Muhammet Kırmızıyüz'ün de yengesi olan Fatma Karakaş, Yuvam Anakucağı Kreşi'nde çalıştığı yıllarda çok sevilen bir kişilik olması nedeniyle vefatı bölgede derin bir üzüntüye neden oldu.



