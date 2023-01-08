İskele bölgesini şok eden ölüm

İskele bölgesi sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin şokunu yaşıyor.
İskele bölgesinin büyük köylerinden Aygün köyü sakinlerinden, bölgenin sevilen simalarından Resul Erol geçirdiği kalp krizi sonucu bu akşam hayatını kaybetti.
Erol'un ani vefatı bölgede adeta şok etkisi yaratttı, sevenlerini yasa boğdu.
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