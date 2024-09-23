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İskele bir çınarını daha kaybetti

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İskele bir çınarını daha kaybetti
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İskele sevilen sayılan bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ülkemizin tanınmış sanatçılarından Ayhan Başkal’ın anneannesi olan İskele’nin sevilen çınarlarından Fethiye Hürsöz bugün vefat etti.
Hürsöz’ün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün İskele Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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