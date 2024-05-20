İskele bir çınarını daha kaybetti

İskele sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Larnaka doğumlu olup İskele’de yaşamını sürdüren İskele’nin sevilen çınarlarından Süheyla Kahyaoğlu bugün vefat etti.
Kahyaoğlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın kılınacak öğle namazına müteakip İskele Kabristanlığı’na defnedilecek.
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