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İskele bir çınarını daha kaybetti

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İskele bir çınarını daha kaybetti
İskele sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
İskele’nin sevile ailelerinden Aşık ailesinin çınarlarından Nezire Aşık bugün hayata gözlerini yumdu.
Nezire Aşık bugün İskele Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip İskele Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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