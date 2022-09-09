İskele bir çınarını daha kaybetti

İskele sevilen bir ismini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
İskele’ye 1974 sonrası gelen ailelerden olan Çakaloğlu ailesinin çınarı Havva Çakaloğlu bugün hayata gözlerini yumdu.
Havva Çakaloğlu, yarın kılınacak öğle namazı sonrasında İskele Kabristanlığı’na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.