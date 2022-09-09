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İskele bir çınarını daha kaybetti

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İskele bir çınarını daha kaybetti
İskele sevilen bir ismini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
İskele’ye 1974 sonrası gelen ailelerden olan Çakaloğlu ailesinin çınarı Havva Çakaloğlu bugün hayata gözlerini yumdu.
Havva Çakaloğlu, yarın kılınacak öğle namazı sonrasında İskele Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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