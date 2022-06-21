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İskele bir çınarını daha kaybetti

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İskele bir çınarını daha kaybetti
İskele sevilen ve sayılan bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Larnaka Gençler Birliği futbol takımının efsane isimlerinden olan merhum Ali Kılıç’ın eşi Serpil Kılıç dün hayata gözlerini yumdu.
DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın annesi de olan Serpil Kılıç bugün İskele’de Ümmü Haram Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip İskele Mezarlığı’na defnedildi.
 
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