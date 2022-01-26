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İskele bir çınarını daha kaybetti

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İskele bir çınarını daha kaybetti
İskele ilçesi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Kanlı ailesinin çınarı, sevilen sima Cemile Kanlı hayatını kaybetti.
Cemile Kanlı yarınn öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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