İskan Aruk vefat etti

Alsancak sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Alsancak'ın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Diyarbakırlı olup Alsancak'ta ikamet eden İskan Aruk hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğle namazından sonra kılınan cenaze namazına müteakip Alsancak Kabristanlığına defnedildi.
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