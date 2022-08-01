Işık İkidereli, oğlunun yanına defnedildi

73 yaşında hayatını kaybeden Işık İkidereli, Lefkoşa Mezarlığı’nda oğlu merhum Yurdakul İkidereli’nin yanına defnedildi

Lefkoşa’nın sevilen simalarından olan ve uzun yıllar öğretmenlik yaparak emekli olan ancak yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden 73 yaşındaki Işık İkidereli son yolculuğuna uğurlandı.Dışişleri Bakanlığı emekli Protokol Müdürü Muhittin İkidereli’nin eşi de olan merhume Işık İkidereli geçtiğimiz Cumartesi günü saat 12.00’de Lefkoşa İsmail Safa Cami’nde kılınan cenaze namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda oğlu merhum Yurdakul İkidereli’nin yanına defnedildi.Cenazeye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişileri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Meclis Başkanı Zorlu Töre, bazı polis komutanları ile sevenleri katıldı.Öte yandan Dışişleri Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) Başkanı Oya Ertuğruloğlu, hayatını kaybeden Işık İkidereli için başsağlığı mesajı yayımladı.Ertuğruloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Dışişleri Mensupları ve Eşleri Derneği’nde birçok görev yapan, Yönetim Kurulu eski üyemiz, Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi eski müdürlerinden Muhittin İkidereli’nin kıymetli eşi, Işık İkidereli’nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet yaslı ailesi ve tüm sevenlerine Derneğimiz adına başsağlığı diliyorum."