İşbeceren ailesinin acı kaybı

Mağusa bölgesi köylerinden Akova sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akova sakini Cemaliye İşbeceren dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
İşbeceren'in vefatı köyde ve bölgede üzüntüyle karşılandı.
Cemaliye İşbeceren bugün öğle namazına müteakip akova Mezarlığı'na defnedildi.
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