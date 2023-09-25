İş dünyası Hayrullah abisine ağlıyor

İş dünyası sevilen, sayılan bir simasını zamansız kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Trabzonlu olup uzun yıllardan beridir Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren Magusa'nın sevilen simalarından, Kurtsan Group İnşaat, Ahşap ve Metal Sanayi şirketi direktörü Hayrullah Kurt geçirdiği kalp kriiz sonucunda vefat etti.

Kurt’un vefatı başta iş dünyası olmak üzere tanıdık ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Hayrullah Kurt’un cenazesi, yarın Mağusa Lala Mustafa Camisi’nde kılınacak öğlen namazına müteakip Gazimağusa Kabristanlığında kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek

