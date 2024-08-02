Irkad ailesi yasta

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nın bilinen ailelerinden Irkad ailesinin çınarı Sermed Irkad bugün vefat etti.

Irkad’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

