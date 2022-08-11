İnönü’nün üzen vedası







Lefkoşa’nın sevilen isimlerinden, sinema emekçisi Halil İnönü dün hayatını kaybetti.

Uzun yıllar tarihi Mısırlızade Sineması’nda hizmet veren ve “Lotti” olarak bilinen Halil İnönü’nün ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Raziye İnönü’nün eşi olan Halil İnönü, 3 çocuk babasıydı ve 7 torun sahibiydi.

İnönü için bugün saat 10.30’da Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nde anma töreni düzenlenecek. Ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

Yakın dostlarının "Lotti Halil" olarak andığı Halil İnönü, Özellikle sinemaya olan tutkusu ve bu kültüre verdiği paha biçilmez hizmetlerle tanınmış ve adını geleneksel Kıbrıs Türk Sinema Tarihi'ne silinmez satırlarla yazdırmıştı.

Sevecen ruhlu İnönü'nün, görevlisi olduğu Kıbrıs Türk Telekomünikasyonunun kurulup gelişmesine ve çok ateşli ve de sadık bir Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü yandaşı olarak futbol hareketimize de önemli katkıları olmuştu...

İlk gençlik günlerinden itibaren sinemaya olan aşırı sevgisi Halil İnönü’yü makinist, yanı film göstericisi olarak karanlık salonların en gerisindeki o küçük sihirli odaya taşımıştı.

İnönü, o odanın daracık ve sıcak ortamında binlerce filmi seyircilerle ışığın gücüyle buluştururken, projeksiyon makinelerinin ve sinemacılık tekniğinin de en önemli uzmanı oldu...

Televizyonun sinema salonlarımızın kapılarına kara kilit vurdurduğu dönem onun mutsuzluğu olmuştu... Meral Tekin Birinci Vakfı 1995'de Mısırlızade Sineması'nda bu döneme son vermiş ve karanlık perdeleri aydınlatmışsa, bu hamlenin baş teknik kahramanı Halil İnönü olmuştu..

Daha sonra diğer sinema salonlarının da devreye konulmasında teknik bilgisi ve sinema sevdasıyla önemli roller oynayan İnönü, Kıbrıs Türk Sinema kültürünün içinde geceli gündüzlü yoğrulmasının renkli anılarını çeşitli yayın organında ve hatta kitapta toplumsal belleğe miras bıraktı...



