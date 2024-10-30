İnönü Ali abisine ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden İnönü sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İnönü köy sakinlerinden Alicik ailesinin sevilen çınarı Ali Ulvi Alicik dün vefat etti.

Alicik’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün İnönü Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında İnönü Mezarlığı’na defnedilecek.

