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İngiltere’den acı haber

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İngiltere’den acı haber
Mesarya bölgesinin eski Türk köylerinden Gönendere uzaklardan aldığı bir acı haberle üzüntüye boğuldu.
Aslen Gönendereli olup uzun yıllardan beridir İngiltere’de yaşamakta olan Aydın Kulle hayatını kaybetti.
 
 
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