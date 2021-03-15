İngiltere’den acı haber

İngiltere’deki Kıbrıs Türk toplumunun seçkin simalarından ve eğitim camiasının yakından tanıdığı Pelin Değirmencioğlu hayatını kaybetti



İngiltere’de Türk Okullarının kurulmasının öncülüğünü yapan Ali Rıza Değirmencioğlu’nun eşi 44 yaşındaki Pelin Değirmencioğlu vefat etti.

Merhum eşinin adını taşıyan İngiltere Türk Aile Birliği, Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu’nun Fahri Başkanı olan Pelin Değirmencioğlu, geçtiğimiz Cuma sabah saat 07:00’de evinde hayatını kaybetti.

Yaklaşık üç ay süreyle hastanede kalan ve bu dönemde hafif olarak koronavirüs geçiren Değrimencioğlu, daha sonra kalp ameliyatı geçirdi. Kalp rahatsızlığına bağlı olarak böbreklerinden de rahatsız olan Pelin Değirmencioğlu kısa süre önce hastaneden çıkarak evinde tedavi görüyordu.

Değirmencioğlu, bir erkek çocuk ve iki torun sahibiydi.



AMCAOĞLUNDAN BAŞ SAĞLIĞI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Londra’da geçtiğimiz cuma günü yaşamını yitiren, Türk toplumunun eğitimine önemli katkılarda bulunmuş Pelin Değirmencioğlu’nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Amcaoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelerde bulundu:

“Yaşamını İngiltere’deki çocuklarımızın eğitimine, Türk kültürü ve Türk dili öğrenmelerinin önemine adamış değerli insan Pelin Değirmencioğlu hanımefendinin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.”

“Merhum eğitimci Ali Rıza Değirmencioğlu’nun eşi ve yine merhum eğitimci Kelami Dedezade’nin ablası olan Pelin hanımefendiye Allah’tan rahmet, oğlu Esat Değirmencioğlu başta olmak üzere, ailesine, İngiltere’deki toplumumuza ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.”

