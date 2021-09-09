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İngiltere'den bir acı haber daha

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İngiltere'den bir acı haber daha
Covid-19 dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ederken dün yurt dışındas yaşamakta olan bir Kıbrıslı Türk genci daha aramızdan aldı.
Aslen Akova'lı olan ve uzun bir süreden beridir İngiltere'de ikamet etmekte olan Reşat Kalpak isimli Kıbrıslı Türk yakalandığı covid-19'a yenilerek dün gece hayatını kaybetti.
Henüz 43 yaşında olan Reşat Kalpak'ın vefatı başta Akova köyünde olmak üzere bölgede büyük üzüntü yarattı.
 
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