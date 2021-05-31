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İncirli'nin acı günü

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CTP milletvekili Sıla Usar İncirli'nin halası Naciye Nami yaşamını yitirdi

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İncirli'nin acı günü
 
CTP milletvekili Sıla Usar İncirli'nin halası Naciye Nami hayatını kaybetti. 
sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İncirli, halasının vefatını duygusal bir yazı ile şöyle duyurdu:
"Naciye Halam, 6 kardeş içinde babamın bir küçüğü. Her hali sevgi dolu, insana kendini iyi hissettiren, neşeli, canlı. Yaşamını eşine, çocuklarına, torunlarına adayan, çok güzel çocuklar yetiştiren, yüce gönüllü, merhametli. Birçok hal ve huylarının bende de olması ailemiz içinde hep espri kaynağı olmuştur ve ona benzetilmek her zaman çok hoşuma gitmiştir. Bugün çok ani bir şekilde, hepimizi büyük bir üzüntüye hapseden gidişine inanmak çok zor geliyor. Tatlı halam ışıklarda uyu, yüreklerimizde yaşayacaksın her zaman.
Naciye Nami’nin cenazesinin pazartesi günü yapılacağı öğrenildi
 
 
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