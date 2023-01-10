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İnce ailesi çınarını kaybetti

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İnce ailesi çınarını kaybetti
Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Lefkeli olan ve uzun yıllardan beridir Lefkoşa'da ikamet eden İnce ailesinin çınarı İbrahim İnce vefat etti.
İnce'nin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedildi.
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