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İnatçı ailesinin acı günü

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İnatçı ailesinin acı günü
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Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Alsancak sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor
Alsancak'ın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Baf'lı olup Alsancak'ta ikamet eden Aysel İnatçı hakkın rahmetine kavuştu.
İnatçı’nın cenazesi yarın öğlen namazından sonra Alsancak Kabristanlığına defnedilecek.
 
 
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