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İlyas hoca, sevenlerini yasa boğdu

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İlyas hoca, sevenlerini yasa boğdu
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Gazimağusa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gazimağusa'nın sevilen insanlarından, öğretmen İlyas Yağlı bugün yaşamını yitirdi. Yağlı'nın vefatı başta ailesi ve öğrencileri olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
 
 
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