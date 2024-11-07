İlyas hoca, sevenlerini yasa boğdu

Gazimağusa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gazimağusa'nın sevilen insanlarından, öğretmen İlyas Yağlı bugün yaşamını yitirdi. Yağlı'nın vefatı başta ailesi ve öğrencileri olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.



