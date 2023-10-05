İlkhan ailesi yasta

Karpaz bölgesinin şirin köylerinden Gelincik sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gelincik köyünün sevilen simalarından olan İlkhan ailesinin yardımsever kişiliği ile bilinen Mehmet İlkhan vefat etti.

İlkhan’ın cenazesi bugün Gelincik Köyü Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Gelincik Kabristanlığı’na defnedilecek.

