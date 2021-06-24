İlkay Sarı sevenlerini üzdü

Aslen Çukurovalı olup uzun yıllardır Aslanköy'de yaşayan İlkay Sarı dün akşam kalbine yenilerek hayatını kaybetti.

Uzun yıllardır çocuklarına hem anne hem de baba olan İlkay Sarı'nın vefatı bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Sarı'nın cenazesi öğle naması sonrasında Çukurova Mezarlığı'na defnedilecek.



