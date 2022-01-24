İlkan Baykan sevenlerini üzdü

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Geçitkale sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale sakini İlkan Baykan bugün hayata gözlerini yumdu.
Geçitkale Belediyesi Şube Amiri Leman Baykan’ın kayınvalidesi olan İlkan Baykan yarın kılınacak cenaze namazı sonrasında Geçitkale Mezarlığı’na defnedilecek.
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