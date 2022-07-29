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İkidereli ailesinin acı günü

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İkidereli ailesinin acı günü
Lefkoşa ve eğitim camiası sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gazeteci Ahmet İkidereli'nin annesi ve emekli öğretmen olan Işık Yurdakul İkidereli dün gece hayatını kaybetti.
Yakalandığı hastalık nedeniyle bir süreden beridir tedavi görmekte olan İkidereli, dün gece hayatını kaybetti.
Gazeteci arkadaşımız Ahmet İkiderli ve ailesine başsağlığı diler, merhume Işık İkiderli'ye de Allah'tan rahmet dileriz.
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