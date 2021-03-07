İbrahimoğlu ailesinin acı günü

Aslen Meriç (Mora) köyünde doğan ve 1974 sonrasında hayatını Balıkesir'de devam ettiren Şoför Cahit olarak bilinen Hüseyin İbrahimoğlu vefat etti.

1933 Meriç doğumlu olan Hüseyin İbrahimoğlu, uzun yıllar Meriç-Balıkesir - Lefkoşa hattında otobüs şöförlüğü yapmıştı. Kalkınma Bankası eski müdürü Ercan İbrahimoğlu'nun da babası olan Hüseyin İbrahimoğlu, bir kız bir erkek iki evlat sahibiydi. İbrahimoğlu'nun cenazesi yarın öğle namazına müteakip Balıkesir Mezarlığı'na defnedilecek.