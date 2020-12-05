banner480
banner572
Pizza Town’a görkemli açılış
Pizza Town’a görkemli açılış
55 0
Beşiktaş seriye bağladı
Beşiktaş seriye bağladı
13 0
 
Corona virüs aşısı için yeni engel
Corona virüs aşısı için yeni engel
207 0
Et fiyatına gavcar mantarı
Et fiyatına gavcar mantarı
86 0
Sivasspor tur umudunu son haftaya taşıdı
Sivasspor tur umudunu son haftaya taşıdı
27 0
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
15 0
Haşim Girgin anısına oynadılar
Haşim Girgin anısına oynadılar
114 0
banner529
banner570

Hüseyin Gürkut hayatını kaybetti

banner476

banner577
Hüseyin Gürkut hayatını kaybetti
Değirmenlik bölgesi köylerinden Beyköy sakini Hüseyin Gürkut hayatını kaybetti.
Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gükut'un amcası olan Hüseyin Gürküt'ün bugün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybettiği bildirildi.
Gürkut'un naaşı yarın sabah saat 10.00'da Beyköy Mezarlığı'na defnedilecek.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.