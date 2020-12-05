Değirmenlik bölgesi köylerinden Beyköy sakini Hüseyin Gürkut hayatını kaybetti.
Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gükut'un amcası olan Hüseyin Gürküt'ün bugün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybettiği bildirildi.
Gürkut'un naaşı yarın sabah saat 10.00'da Beyköy Mezarlığı'na defnedilecek.
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