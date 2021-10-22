Hüseyin Bahçelerli sevenlerini üzdü

Aslen Larnaka'ya bağlı Bahçeler köyü doğumlu olup 1974 sonrası Lefkoşa'da hayatını sürdüren Hüseyin Bahçelerli hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Mormenekşe Spor Kulübü'nde futbol oynayan ve Büyük Hüseyin lakabıyla bilenen, çevresinde sevilen, sayılan bir kişilik olan Hüseyin Bahçelerli'nin vefatı ailesinde ve dostlarında üzüntüyle karşılandı.