“Hep halkın içindeydi”

Hayatını önceki gün kaybeden eski milletvekillerinden Dr. Yüksel Tüccaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı.Tüccaroğlu için Meclis bahçesinde tören düzenlendi. Tüccaroğlu’nun naaşı, tören sonrası Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.Dr. Yüksel Tüccaroğlu’nun cenaze töreni programı, saygı duruşu ile başladı ve özgeçmişi okundu.Törende, Dr. Yüksel Tüccaroğlu’nun eşi İnci Tüccaroğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.Eşi İnci Tüccaroğlu, eşinin yıllarca sağlık mücadelesi verdiğini ve yendiğini, ancak Covid’e yenildiğini söyledi. Tüccaroğlu, eşinin, ailesine, hastalarına, topluma her zaman hizmet ettiğini, değer verdiğini vurguladı.Zorlu Töre de, aileye başsağlığı diledi. Töre, Tüccaroğlu’nun iki dönem milletvekilliği yaptığını, halkın hep içinde, hep yanında yer aldığını ifade etti, her zaman kişiliğiyle kendilerine örnek olduğunu söyledi.Töre, Tüccaroğlu’nu her zaman halkçı, milliyetçi, alçak gönüllü iyi bir insan olarak anımsayacaklarını kaydetti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Tüccaroğlu’nun ülkeye ve devlete büyük hizmetler verdiğini vurguladı.Tatar, Tüccaroğlu’nun milli mücadele yıllarında halkın her aşamada yanında olduğunu, bir doktor olarak hizmet verdiğini, ayrıca siyasette de halka hizmet ettiğini vurguladı.Tatar, Tüccaroğlu’nun toplum sağlığı için de iz bırakan çalışmalar yaptığını söyledi, ülkenin bir değerini kaybettiğini vurguladı ve her zaman kalplerindeki yerini koruyacağını kaydetti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, merhuma Allah’tan rahmet, aileye başsağlığı diledi.Konuşmaların ardından saygı duruşu ve saygı geçişi yapıldı.Dr. Yüksel Tüccaroğlu’nun özgeçmişi şöyle:“Merhum Dr. Yüksel Tüccaroğlu 1939 yılında Baf’ta dünyaya geldi. 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve ardından İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi’nde genel cerrahi ihtisası yaptı. 1969-1971 yıllarında, Lefkoşa Genel Hastanesi’nde operatör olarak çalıştı. 1971 yılından sonra özel kliniğinde hizmet verdi. 1976'da yapılan genel seçimlerde Halkçı Parti’den, 1985 genel seçimlerinde de Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa milletvekili seçildi… Tüccaroğlu, evli ve bir çocuk ve bir torun sahibiydi.”