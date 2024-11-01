Henüz çok gençti

Girne bölgesi sevilen bir simasını genç yaşta kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Ağırdağ’lı olan ve yaşamını Girne’de sürdüren bir çocuk annesi Ayşın Hululular bugün vefat etti.

Ayşın Hululular’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın 11:30'da Ağırdağ Camisi’nde kılınacak öğlen namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Ağırdağ mezarlığına defnedilecek.

