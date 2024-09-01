Henüz çok gençti

Mağusa genç yaşta beklenmedik bir ölümle şok yaşadı.
Mağusa 40 yaşındaki Fezile Yurtseven'in ani ölümü ile sarsıldı.
İki çocuk annesi Yurtseven'in beklenmedik ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Genç kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek
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