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Henüz çok gençti

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Henüz çok gençti
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 44 yaşındaki Serdar Tığrak Beyarmudu’ndaki evinin bahçesinde ölü bulundu.
 Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün 17.50 sıralarında bahçede ölü bulunan
doktor muayenesinde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmayan Tığrak’a bugün otopsi yapıldı. Kan ve doku örnekleri alınan Serdar Tığrak’ın kesin ölüm sebebi ileri tetkikle belirlenecek.
Merhumun cenazesi bugün Beyarmudu'nda kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Beyarmudu Kabristanlığı'na defnedildi.
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