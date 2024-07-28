Henüz çok gençti

İskele bölgesi sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen İskele'li olan Mustafa Kökel bir süreden beridir yaşadığı sağlık sorunlarına daha fazla direnemeyerek vefat etti.

Kökel'in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün İskele'de kılınan öğlke namazına müteakip cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığı'na defnedildi.