Henüz çok gençti

Serdarlı bölgesinin küçük köylerinden Tirmen sevilen bir simasını genç yaşta kaybetmenin acısını yaşıyor.

Serdarlı Belediyesi çalışanı Kadir Güven'in eşi Işıl Güven hayata tutunamayarak genç yaşta vefat etti.

Yakalndığı hastalık nedeniyle bi süreden beridir İstanbul'da tedavi gören Işıl Güven'in vefatuı başta ailesi olmak üzere bölgede üzüntüyle karşılandı.

Işıl Güven'in cenazesi Tirmen Camisi'nde yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Tirmen Kabristanlığı'na defnedilecek.