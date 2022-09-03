Henüz çok gençti

Ülkemiz genç bir ölümle daha sarsıldı.
Aslen Mağusa doğumlu olup, üniversite hayatı sonrasında yaşamını Lefkoşa'da sürdüren Hüseyin Kocabaşoğlu yaşamını yitirdi.
Bir süreden beridir hastanede tedavi görmekte olan Hüseyin Kocabaşoğlu'nun vefatı hem Lefkoşa'da hem de Mağusa'daki sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.
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